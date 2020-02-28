В Колумбии зоозащитники отобрали льва у хозяйки, доведя его до истощения

В Колумбии зоозащитники отобрали у владелицы заповедника льва якобы из-за отсутствия необходимых ветеринарных документов и довели его до истощения. Об этом сообщает сайт NDTV.

По данным издания, Ана Джулия Торрес более 30 лет руководит заповедником Вилла Лорена в городе Кали. 20 лет назад она забрала львенка по кличке Юпитер из цирка, где он родился, и растила его с 3-месячного возраста.

Весной прошлого года природоохранные службы с подачи зоозащитников конфисковали Юпитера у хозяйки, сославшись якобы на отсутствия необходимых документов. Чиновники обвиняли Торрес в том, что она якобы плохо обращалась с сотнями хищников. Льва отправили в зоопарк Лос Кайманес в департаменте Кордова.

Со временем зоопарк закрылся, и льва перевезли в другой зоосад. Затем в соцсетях были опубликованы фотографии истощенного животного в критическом состоянии и была организована кампания по его спасению.

По словам Торрес, когда льва конфисковали, он весил 250 килограммов, теперь он весит всего 90 килограммов. Очевидно, что его не кормили должным образом и его состояние ухудшилось.

Мэр Кали Хорке Иван Оспина сказал, что местные власти изучали возможность создания подходящих условий для Юпитера. Офисы генерального прокурора и полиции начали расследование факта жестокого обращения с животными.

Торрес готова принять льва обратно и надеется, что сможет восстановить его здоровье.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее сообщалось, что популяция львов, живущая в Национальном парке Намибии "Берег скелетов", начала питаться тюленями. Также эти львы едят бакланов и фламинго. Ученые подозревают, что некоторые из них не прочь полакомиться даже моллюсками, крабами и морскими черепахами, но пока это только догадки. В целом "морская" диета составляет около 86% всей пищи, которую едят эти львы.