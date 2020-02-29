Пентагон заключил контракт на производство Javelin для Украины

Мир
На производство из американского бюджета выделено 18 млн 431 тысяч 215 долларов

Министерство обороны США заключило договор на производство ракетных комплексов Javelin для Украины и еще 15 стран.

Об этом сказано на сайте Пентагона.

Работы будут выполнены в городе Тусон, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения производства – 25 июня 2020 года.

Компания-производитель – "Raytheon-Lockheed Martin". На производство из американского бюджета выделено 18 млн 431 тысяч 215 долларов.

Кроме Украины, Javelin будут производить еще для 15 стран: Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Турции.

В начале октября в США завершились все необходимые процедуры для продажи Украине Javelin. Тогда речь шла о 150 противотанковых ракетах и двух ракетных установках.

26 декабря Минобороны Украины согласовало с США контракт на поставку Javelin. 

Как ранее сообщал Фокус: 