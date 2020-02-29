Билл Гейтс сравнил коронавирус с Азиатским гриппом, который убил 2 млн человек

Один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс видит сходство в поведении коронавируса и Азиатского гриппа, который в 1957-м перерос в пандемию.

Его слова приводит Daily Mail.

По мнению Гейтса, уже сейчас SARS-CoV-2 начинает вести себя как грипп образца середины прошлого века, который, по данным ВОЗ, убил около 2 млн людей по всему миру.

Основатель Microsoft отмечает, что сейчас у вероятность умереть от коронавируса составляет 1%, в то время как у Азиатского гриппа этот показатель составлял 0,6%.

Как и в случае с китайским коронавирусом, от пандемии 1957 года умирали в основном люди преклонного возраста.

Также Гейтс просит не забывать и об Испанском гриппе (1918 год), который унес с собой жизни 50 млн человек по всему миру.

В этой связи, он считает, что сейчас богатые страны должны помочь бедным сдержать коронавирус и притормозить его распространение по всему миру.

Сам Гейтс со своей супругой Мелиндой уже пообещали выделить на борьбу с вирусом $100 млн.

Тем временем, в мире уже подсчитывают убытки от коронавируса.

Так, Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что убытки от вируса могут превысить убытки от событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

После падения башен-близницов авиалинии в общей сложности потеряли $19.6 млрд, сейчас же они потенциально могут потерять целых $29.3 млрд.

Дело в том, что случаи заражения вирусом подтверждены в Китае, Италии, Японии, Сингапуре и Южной Корее. Именно эти страны составляют 25% мировых пассажирских авиаперевозок.

Сейчас от коронавируса по миру болеют 85,991 человек, вызодоровели – 39,801.

Летальных исходов – 2,941. Лидерами среди стран по заболеваемости остаются Китай, Южная Корея, Италия и Иран.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Он также заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.