В Пентагоне разыграли сценарий ограниченной ядерной войны: победителей не будет

Пентагон симулировал ограниченный ядерный обмен ударами между американскими и российскими силами, или другими словами, маленькую ядерную войну. Военная игру провели в штаб-квартире стратегического командования США в Омахе, штат Небраска.

Об этом сообщает The National Interest.

Как отмечает издание, при помощи данной симуляции Министерства обороны США пытается выбить от Конгресса дополнительные миллиарды долларов на производство новых ядерных зарядов малой мощности.

"Сценарий включал непредвиденные обстоятельства в Европе, когда вы ведете войну с Россией, и Россия решает использовать ядерное оружие малой мощности на территории НАТО", – рассказал чиновник в Пентагоне.

Некоторые теоретики считают, что ядерное оружие с малым зарядом более эффективно , чем оружие большой мощности, так как маленькая ядерная война якобы может не привести к глобальной катастрофе.

Тем не менее, важно отметить, пишет издание, что даже "маленькая" ядерная война убьет десятки миллионов людей и существенно изменит жизнь на Земле.

Группа исследователей из Принстонского университета пришла к выводу, что небольшая ядерная война убьет или ранит почти 100 миллионов человек всего за несколько часов.

Профессор инженерии и вычислительной техники Мичиганского технологического университета Джошуа М. Пирс со своим коллегой Дэвидом Денкенбергером также рассчитали, насколько безопасно для граждан США и окружающей среды могло бы стать применение ядерного оружия против других стран.

"Сажа от горения городов после многочисленных ядерных взрывов вызовет значительное падение глобальной температуры, блокируя попадание солнечного света на поверхность Земли. Это может привести к уменьшению количества осадков, увеличению ультрафиолетового излучения в результате сильно поврежденной атмосферы и нарушению цепочек поставок и производства продуктов питания", – пояснили специалисты.

Такого же мнения придерживается специалист из Центра по контролю над вооружениями и нераспространению в Вашингтоне Деверрик Холмс.

"Принятие концепции ограниченной ядерной войны – это в высшей степени безумие, и мы обманываем себя, если думаем, что с использованием ядерных материалов малой мощности оружие каким-то образом поможет остановить эскалацию до тотального уничтожения", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

В России считают, что Вашингтон допускает возможность ограниченной ядерной войны.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.