В Германии впервые в истории не замерз виноград для ледяного вина

В Германии из-за аномально теплой зимы впервые не будет произведено ледяное вино (Айсвайн). Об этом сообщается в пресс-релизе Немецкого института вина.

"2019 войдет в историю как первый, когда по всей Германии не было урожая для ледяного вина", - говорится в сообщении.

Из-за теплой зимы ни в одном из 13 винодельческих регионов Германии температура воздуха не опускалась к необходимым для этого вида десертного вина 7 градусов мороза.

В последние годы погодные условия все чаще становились непригодными для изготовления Айсвайн. В 2017 году лишь семи винодельческим хозяйствам в стране удалось снять соответствующий урожай, большой редкостью является ледяное вино 2014 года.

Ледяное вино — тип десертного вина, изготовляемого из винограда, замороженного на лозе. В США, Канаде, Австрии и Германии лишь виноград, замороженный исключительно естественным путем (прибитый морозом), может называться "ледяное вино".

Как ранее сообщал Фокус:

Среднегодовая температура 2019 года в украинской столице поднялась до +10,6°С, что на 2,9°С превышает климатическую норму. Таким образом этот год стал рекордно теплым с 1881 года.