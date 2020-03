Сумасшедший Берни. Как демократ-социалист стал угрозой для Трампа и собственной партии

После кокусов (собрания членов партии) демократов в Неваде аналитики CNN написали: «Центр следующих девяти дней — Сандерс». Это было похоже на то, как если бы 78-летний Берни обчистил казино в Лас-Вегасе, и теперь остаётся лишь следить, с какой скоростью он будет уноситься от преследователей со скарбом на плечах. В каком-то смысле так оно и было. Социалист, рушащий избирательные редуты оппонентов, ушёл в сумасшедший отрыв, вырвав в Неваде 46,6% голосов. Джо Байдену здесь пришлось довольствоваться 19,2%. А занявшему третье место Питу Буттиджичу — 15,4%. На эти цифры накладываются данные свежего социологического опроса, проведённого CBS News и YouGov. Сандерс упрочил позиции в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты США от Демократической партии, лидируя с 28%. На втором месте Элизабет Уоррен — 19%. На третьем — смещённый ею Джо Байден с 17%.

Однако, 1 марта после дебатов и первичных выборов в Южной Каролине, Джо Байден вернулся в игру, набрав более 50%, в то время как результат Берни Сандерса едва достиг двадцати процентов. Это позволило Байдену вновь восстануть: "Всего лишь несколько дней назад пресса и политологи говорили, что моя кампания окончена, - сказал он. - Сейчас благодаря всем вам, кто поддерживает Демократическую партию, мы выиграли, и крупно выиграли. И мы снова вернулись к жизни!"

Однако, сандерс еще впереди и все решится сегодня, 3 марта, промежуточный апофеоз — «Супервторник». Президентскими праймериз будут охвачены 14 штатов. Некоторые аналитики полагают, что Берни Сандерсу вполне по силам превратить это действо в «чёрный вторник» для прочих кандидатов-демократов, уйдя от них в недосягаемый отрыв в том же стиле, в каком это в 2016-м сделал с республиканцами Дональд Трамп.

Повторение пройденного

Параллели с реалиями республиканцев четырёхлетней давности неслучайны. Траектория электоральных баталий Сандерса в чём-то напоминает взлёт Трампа в 2016-м. Дональд уступил первое место в Айове Теду Крузу, хотя опросы предсказывали ему победу. Берни чуть не уступил здесь Питу Буттиджичу, хотя тоже считался фаворитом. Дальше у Трампа пошли сплошные победы: Нью-Гемпшир, Южная Каролина, Невада. Сандерс сделал тот же величавый замах, выиграв в двух из этих трёх штатов. Если ему вновь улыбнётся удача, он вплотную приблизится к успеху Трампа.

А кроме того, поймает попутный ветер, несущий его на полных парах к «Супервторнику» — символической битве, победа в которой предвещает выигрыш всей кампании. Тот же Трамп, взявший на праймериз семь из одиннадцати штатов «Супер­вторника-2016», был настолько убедителен, что некоторые кандидаты-республиканцы даже сочли это подвохом. Его блистательные триумфы посчитали стряпнёй прессы, заранее назвавшей его итоговым кандидатом от Великой Старой Партии. А потом начали раздаваться голоса, что пора бы «каноническим» республиканцам объединиться вокруг одного кандидата, чтобы нанести поражение Трампу. Однако эти призывы, очевидно, запоздали по времени.

Идеологически Трамп и Сандерс непохожи. Однако в их тактике не так уж и много различий. Первый четыре года назад опирался на мощное, идеологически устойчивое меньшинство, и это принесло свои плоды. «Республиканские доноры с деньгами смеялись, когда Трамп спустился на эскалаторе [в небоскрёбе Trump Tower, после того как объявил о выдвижении в президенты]. Ну вот, они слишком долго смеялись, пока не наступил момент «чёрт возьми, да он же выигрывает праймериз!» — говорил в январе Мэтт Беннетт, сотрудник исследовательского института Third Way, признаваясь, что давно пытается найти организованную центристскую кампанию, способную положить конец взлёту Сандерса, однако опасается, что таковая «появится слишком поздно, как это было с Трампом».

Однако напасть на Сандерса означало превратить его в мученика крайне левых. Пассивность демократов-центристов в феврале означала, что выбор был сделан в пользу ненападения.

Бесплатный сыр от Сандерса

Что же вызвало неудовольствие в среде демократов, которые видели, как Берни Сандерс твёрдой поступью идёт к цели — стать единым кандидатом от партии? Что плохого в лозунге избирательной кампании кандидата: «Не я. Мы» (Not me. Us)? Сам он перед первыми кокусами обещал: «Здесь, в Айове, мы заложим основу нашей победы над самым опасным президентом в современной истории этой страны и начнём процесс преображения нашей нации. Чтобы у нас было правительство, работающее в интересах всех жителей, а не 1% самых богатых».

Наверное, в средствах, которыми он собирается достичь всеобщего благоденствия. Во взглядах, за которые Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка и ещё один претендент от демократов, назвал Сандерса коммунистом.

На президентских выборах Сандерс, как и Трамп, четыре года назад сделал ставку на идеологически устойчивое меньшинство. Дональду это помогло. Не исключено, что поможет и Берни

Сандерс парировал: «Грязный приём». Терминологически Сандерс прав: он не коммунист. Хотя не раз высказывал симпатию одиозным режимам. В 1985-м, например, в качестве мэра Берлингтона, штат Вермонт, Сандерс нанёс «визит солидарности» в Никарагуа, где после переворота Даниэль Ортега строил социализм. Чуть позже он отправился в СССР и удостоил советский строй целым букетом похвал. Венесуэлу он тоже хвалил. Однако американцев с их свободой слова такой эксцентрикой не испугаешь. Тем более что всё это принадлежит скорее прошлым временам. Куда ближе ко дню сегодняшнему заявления Сандерса о том, что он приверженец скандинавской модели социал-демократии.

Он позиционирует себя в качестве защитника интересов рабочего и среднего класса, назвавшись «демократическим социалистом».

Правда, ещё накануне выборов 2016 года, в которых взлёт карьеры Сандерса также, как и в 2020-м, прервался в Южной Каролине, где Хиллари Клинтон разгромила его, Сэмюэль Голдман, доцент кафедры политологии в Университете Джорджа Вашингтона, отказывался считать Сандерса социалистом. Он называл его «вэлфаристом», относя по взглядам к одному спектру с Тэтчер и Обамой. Поскольку исповедовать политику перераспределения, направляющую частную прибыль к проигравшим в рыночном обмене, — по мнению эксперта, не социализм.

Возможно, пять лет назад это и могло успокоить тех, кто не разделял идей Сандерса. Однако сегодня он подошёл слишком близко к тому, чтобы стать фигурой, которая при удачных раскладах возьмётся их реализовывать. В программе кандидата, называемого Трампом «сумасшедший Берни» или «чокнутый профессор», заметно навязчивое употребление слова «бесплатный». Это вызывает в памяти поговорку о сыре в мышеловке, а заодно вопрос: кто и сколько за это должен заплатить? За образование, здравоохранение и т. д.

Рон Браунштейн из The Atlantic, прикинув затраты на предполагаемые «планом Сандерса» Medicare for All, «Зелёный курс» и бесплатное обучение в государственных колледжах, пришёл к ошеломляющему ценнику: всё это американцам будет стоить $60 трлн.

Когда после Невады Андерсон Купер в программе «60 минут» CBS спросил у Сандерса, есть ли у него самого «ценник» на его проекты, тот ответил: «Нет, не знаю». Дальше последовал такой обмен репликами.

Купер: «Но вы говорите, что не знаете, какова общая цена, но вы знаете, как это будет оплачено. Откуда вы знаете, что за это заплатят, если не знаете, сколько это стоит?»

Сандерс: «Ну я не могу донести до вас каждый цент. Но мы учли… У нас есть варианты, чтобы за это заплатили».

В день выхода программы Купера CNN, процитировав часть беседы, а также припомнив, как Сандерс отвечал минувшим летом на вопрос, станет ли его администрация поднимать налоги для среднего класса (станет, хотя, по версии Сандерса, к этому кнуту будет приложен пряник: на здравоохранение «доноры» будут тратить меньше), подытожила то, что известно о планах социалиста:

• он не уверен, сколько они будут стоить;

• он не совсем уверен, как он будет платить за них;

• вероятно, плата за них — повышение налогов на средний класс.

То есть на тот самый класс, защитником которого Сандерс себя провозгласил. Да, по-видимому, не только на него. Поскольку инициатор «политической революции», которая может вот-вот постучать в двери американцев, выступает и за введение прогрессивного налогообложения по скандинавской модели. Так что налог на прирост капитала для 1% самых богатых американцев тоже должен быть повышен.

Еврей без лобби

В связи с этими намерениями логичной кажется реплика Сандерса в адрес Майкла Блумберга на дебатах в Неваде. Когда миллиардер сказал, что он не унаследовал свои капиталы (намекая на Трампа), а заработал их сам, Сандерс ответил ему вполне «социалистически»: «Знаете ли, мистер Блумберг, не вы один заработали все эти деньги. Мне кажется, ваши работники тоже сыграли здесь некоторую роль». Сенатора тут же накрыла волна восторженных аплодисментов публики.

Мало кто в этом мире любит миллиардеров. И есть, должно быть, особая пикантность в такой полемике двух столь непохожих кандидатов. Как пишет историк Джоэл Свенсон, «сочетание правых экономических взглядов Блумберга с социальным либерализмом представляет собой своего рода преемственность с политикой американского еврейского консенсуса после Второй мировой войны, в то время как Сандерс представляет еврейскую идентичность, с которой еврейский истеблишмент боролся. Сандерс, заявляющий, что он «горд быть евреем», поднимается на сцену и отстаивает марксистскую трудовую теорию стоимости под гром аплодисментов, в то время как Блумберга подвергают освистыванию. После Второй мировой войны американские еврейские организации пытались бороться с антисемитизмом, вычищая социалистов и коммунистов из организованной еврейской жизни. Но может случиться, что еврейские коммунисты, оставшиеся на плаву, посмеются последними».

The Big Mo Берни. В Неваде у Сандерса получилось то, что Джордж Буш — старший называл «Большим моментом»: его массово поддержали трибуны, что стало переломом в кампании (фото: Getty Images)

При этом Сандерсу, который постоянно ругал Нетаньяху и внешнюю политику Израиля, а о своём еврействе стал вспоминать лишь недавно, особо не приходится рассчитывать на поддержку соплеменников. По данным январского опроса американских евреев, проведённого социологическим центром Pew, среди четырёх кандидатов-демократов он занимает последнее место. Только 11% представителей еврейской общины заявили, что планируют голосовать за него. Притом последние несколько десятилетий показывают: около 70% евреев голосуют именно за демократов. Из-за такого отношения небольшого, но влиятельного слоя американского общества, чреватого даже частичным бойкотом выборов, может выиграть Дональд Трамп. «Евреи составляют незначительный процент избирателей, — пишет Митчелл Бард, исполнительный директор American-Israeli Cooperative Enterprise, — но могут играть непропорциональную роль в нескольких ключевых штатах, необходимых для победы».

К тому же они в массе своей входят в число того самого среднего класса, который уже начинает поёживаться от перспективы превратиться в овец, с которых планируют снимать двойной настриг. Как пишет CNN: «Возможно, Сандерс прав, что Америка готова к фундаментальной переориентации того, как мы ценим себя, своё общество и свои деньги. Но если это не так и выборы в конечном итоге будут похожи практически на все другие, на которых люди голосуют за того, кто позволит им сохранить больше своих денег, тогда у Сандерса (и, соответственно, демократов) возникнет большая проблема».

Остановить Берни

Многие опытные демократы беспокоятся не только о том, что партия не объединится и Сандерс проиграет Трампу, но и о том, что наличие «демократического социалиста» во главе списка разрушит их надежды на получение новых мест в Сенате. Некоторые полагают возможной безрадостную перспективу потерять большинство даже в Палате представителей. Поэтому о внутриполитической игре демократов под названием Never Sanders сегодня начали говорить уже даже не шёпотом. Лиз Мэйр из The Washington Examiner считает, что «пришло время умеренным не только подумать о консолидации, но и начать борьбу с Сандерсом».

Когда The Washington Post сообщила, что Россия хочет поддержать на выборах президента США Сандерса, Дональд Трамп написал в Twitter, что демократы сеют фейки и просто не хотят допустить того к выборам: «Всё опять сфальсифицировано против безумного Берни Сандерса!» Так это или нет, сказать трудно. Но в том, что внутрипартийные игры против главного «левака» демократов должны начаться, особых сомнений нет. Если это не произойдёт сегодня, то в июле Сандерс точно въедет на белом коне на финишную прямую президентской гонки в качестве единого кандидата от Демократической партии.

Соединённые Штаты с минувших выборов представляют собой расколотый социум. Как пишет Кэти Джилсинан в The Atlantic: «Уже почти четыре года у власти находится президент, чья риторика сеет раздор и усиливает гнев избирателя». В таких условиях избиратель живее всего реагирует на идеи, находящиеся на полюсах. Если на одном из них, правом, обосновался Трамп, то на втором, левом, почти неизбежно должна была появиться экстремальная фигура вроде Сандерса. Это и произошло.

Однако Невада показала и другое: электоральная база Сандерса потихоньку расширяется. Джон Кэссиди из The New Yorker замечает, что для умеренных демократов может возникнуть соблазн объяснить всё случившееся тем, что штат последних кокусов — обиталище избирателей, уклонившихся влево. Однако на самом деле, как показал опрос, тамошний «электорат почти поровну разделён между людьми, которые были определены как «очень либеральные» (30%), «несколько либеральные» (35%) и «умеренные, или консервативные» (34%). Во всех трёх идео­логических группах Сандерс получил наибольшую долю голосов, даже среди тех, кто идентифицировал себя как «умеренных, или консервативных» избирателей».

Если эта тенденция продлится, Соединённые Штаты могут стать в ноябре свидетелем битвы двух фигур, способных ещё больше расколоть американское общество. Если выиграет Трамп, представить, каким будет его второй срок правления, более-менее несложно. Труднее предсказать, в какую сторону двинется страна в случае, если новым обитателем Белого дома станет Берни Сандерс — возмутитель спокойствия, социалист и самый возрастной из всех кандидатов от Демпартии.