"Трамп навсегда!". Президент США отреагировал на закрытие дела по импичменту

2020-02-06 07:33:24

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Американский лидер сделает заявление по слушаниям

Президент США Дональд Трамп после оправдания по импичменту выложил ролик, на котором он – вечный президент.

Видеоролик Трамп выложил в Twitter.

На экране перечисляются даты четырехлетних сроков будущих президентов: 2020, 2024, 2028 и так далее.

После этого появляется надпись: "Трамп навсегда!".

В следующем твите Трамп добавил, что сделает заявление по слушаниям относительно дела импичмента в четверг, 6 февраля, в полдень (19:00 по Киеву).

Напомним, Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Президента обвинили в злоупотреблении властью в вопросе Украины, а также в препятствовании расследованию Конгресса. 
  • 16 января Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
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