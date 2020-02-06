"Трамп навсегда!". Президент США отреагировал на закрытие дела по импичменту
2020-02-06 07:33:24
Американский лидер сделает заявление по слушаниям
Президент США Дональд Трамп после оправдания по импичменту выложил ролик, на котором он – вечный президент.
Видеоролик Трамп выложил в Twitter.
На экране перечисляются даты четырехлетних сроков будущих президентов: 2020, 2024, 2028 и так далее.
После этого появляется надпись: "Трамп навсегда!".
В следующем твите Трамп добавил, что сделает заявление по слушаниям относительно дела импичмента в четверг, 6 февраля, в полдень (19:00 по Киеву).
Напомним, Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Президента обвинили в злоупотреблении властью в вопросе Украины, а также в препятствовании расследованию Конгресса.
- 15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.
- 16 января Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
- В США Сенат проголосовал против привлечения новых доказательств в деле об импичменте, после чего в администрации Дональда Трампа признали наличие 24 электронных писем с мнением президента об удержании военной помощи Украине.
Loading...