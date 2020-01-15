Палата представителей США передала дело об импичменте Трампа в Сенат

Процесс может начаться на следующей неделе

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

Об этом сообщает CNN.

Кроме того, Палата представителей проголосовала за состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате.

В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

"Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе", – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что на этой неделе в Сенат будут переданы статьи об импичменте президента Дональда Трампа.