Палата представителей США передала дело об импичменте Трампа в Сенат

2020-01-15 21:13:00

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Процесс может начаться на следующей неделе

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

Об этом сообщает CNN.

Кроме того, Палата представителей проголосовала за состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате.

В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

"Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе", – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как ранее сообщал Фокус:

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