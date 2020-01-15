Палата представителей США передала дело об импичменте Трампа в Сенат
2020-01-15 21:13:00
Процесс может начаться на следующей неделе
Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.
Об этом сообщает CNN.
Кроме того, Палата представителей проголосовала за состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате.
В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.
"Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе", – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
- 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате.
- Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что на этой неделе в Сенат будут переданы статьи об импичменте президента Дональда Трампа.
Loading...