Палата представителей США передаст дело об импичменте в Сенат на следующей неделе
2020-01-11 12:10:00
Спикер Палаты попросила главу судебного комитета подготовить документы
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что на следующей неделе в Сенат будут переданы статьи об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.
Момент передачи статей об импичменте в Сенат был отложен демократами, чтобы добиться более благоприятных условий судебного разбирательства.
"Я попросила главу судебного комитета Джерри Надлера быть готовым на следующей неделе предоставить постановление, чтобы передать статьи об импичменте в Сенат. На нашей встрече во вторник в Палате представителей будут проведены консультации о дальнейшем плане действий", – написала Пелоси в письме к коллегам.
Решение о передаче статей в Сенат было принято на фоне недовольства со стороны демократов, которые подчеркивали неотложность вопроса об импичменте.
Пелоси же отказывалась передавать дело об импичменте пока лидер большинства в Сенате, сенатор-республиканец Митч Макконнелл не обнародует резолюцию, которая определила бы условия суда против Трампа.
"В процессе импичмента каждый сенатор дает клятву "беспристрастно судить в соответствии с Конституцией и законом. Теперь у каждого сенатора будет выбор: быть лояльным к президенту или к Конституции. Никто не выше закона, даже президент", – заявила Пелоси.
Как ранее сообщил Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".
- Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.
- Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообразности процедуры импичмента.
- Глава судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что расследование по импичменту президента США отвечают требованиям закона.
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
- 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. В начале 2020 года Трамп должен будет предстать перед судом в Сенате.