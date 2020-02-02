"Президентская привилегия": Трамп скрывает от расследования 24 письма об Украине

Минюст говорит, что не может рассекретить переписку об удержании помощи для Украины

В США Сенат проголосовал против привлечения новых доказательств в деле по импичменту, после чего в администрации Дональда Трампа признали наличие 24 электронных писем с мнением президента об удержании военной помощи Украине. Об этом сообщает Washington Post.

В Министерстве юстиции США объяснили, что не могут разглашать содержимое более 100 электронных писем, написанных чиновниками из Административно-бюджетного управления США (OMB) и Министерства обороны о задержке помощи для Украины.

Адвокат OMB Хизер Уолш сообщила, что из 111 отредактированных электронных писем, которые демократы требовали рассекретить и привлечь к делу, 24 письма защищены "президентской привилегией".

"В частности, документы в этой категории являются электронными письмами, которые включают сообщения либо президента, вице-президента, либо непосредственных советников президента относительно принятия президентских решений в вопросе масштабов, продолжительности и цели приостановки военной помощи Украины", – заявила Уолш.

На протяжении большей части судебного процесса по импичменту в Сенате, демократы требовали привлечения к делу новых доказательств. Демократы смогли убедить в такой необходимости лишь двух республиканцев. Так, 51 сенатор проголосовал против 49, чтобы заблокировать привлечение новых свидетелей и документов к процессу.

Самая ранняя переписка, помеченная как защищенная "президентской привилегией", относится в 24 июня и принадлежит чиновникам из Пентагона, она обозначена темой: "Президент следит за этим".

"Я не думаю, что в записи за эту дату есть доказательства", – заявил адвокат Трампа Патрик Филбин.

Ссылаясь на электронное письмо за 24 июня, Филбин сказал, что президент с конца июня спрашивал о том, сколько другие страны потратили на поддержку Украины, а также высказывал опасения по поводу коррупции позднее летом 2019 года.

Член Палаты представителей Адам Шифф, который ранее возглавлял расследование против Трампа, предупредил, что содержание таких электронных писем, в конечном итоге, станет общедоступным.

"Факты проявятся во всем их ужасе. Документы, который скрывает президента, опубликуются. Свидетели, которых скрывает президента, расскажут свои истории. И нам спросят, почему мы не хотели услышать эту информацию, когда у нас был шанс", – подытожил Шифф.

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