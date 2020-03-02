Евросоюз повысил уровень риска от коронавируса: Covid-2019 проник в 18 из 27 стран-членов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС повысил уровень опасности от коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

По ее словам, в ЕС была создана специальная "группа реагирования на коронавирус", чтобы остановить распространение вируса в странах Европы. Также дер Ляйен добавила, что Евросоюз повысил уровень риска коронавируса с "умеренного" до "высокого".

"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) объявил сегодня, что уровень риска для людей в Европейском Союзе поднялся с "умеренного" до "высокого", – заявила глава ЕК в Брюсселе, 2 марта.

"Другими словами, вирус продолжает распространяться", – подытожила дер Ляйен.

Она добавила, что последние восемь недель проводилась "интенсивная" работа, чтобы отыскать способы борьбы с вирусом.

Также комиссар ЕС по здравоохранению сказала Стелла Кириакидес, что 38 граждан ЕС умерли, а также в 18 из 27 стран-членов блока в настоящее время зарегистрировано 2100 подтвержденных случаев коронавируса.

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