Интерпол пересматривает запрос РФ о задержании Мельничука, – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Генеральным секретариатом Интерпола принято решение о пересмотре запроса Российской Федерации об объявлении в розыск и задержании бывшего командира "Айдара" и экс-народного депутата Сергея Мельничука.

Об этом сообщает прес-служба МВД.

По словам Авакова, решение о пересмотре запроса РФ Интерполом было принято после обращения Национального центрального бюро Интерпола в Украине.

"Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержание С.Мельничук для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации. Дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы гражданин Украины С.Мельничук смог вернуться домой", – заявил Аваков.

По его словам, Россия злоупотребляет инструментами Интерпола для незаконного преследования в других странах украинцев.

"Очередную такую ​​провокацию совершено правоохранительными органами РФ в отношении гражданина Украины С.Мельничук, бывшего народного депутата Украины, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года у Ростовской области РФ", – заявил министр.

Аваков обратился к генсеку Интерпола Юргену Штоку о необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления России.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, как Мельничук оказалась в системе Интерпола.

"Согласно последней информации, это задержание произошло путем сообщения Российской Федерацией на двустороннем уровне", – сказал Пристайко, передает УНИАН.

По его словам, внесение Мельничука в базы данных Интерпола было осуществлено именно через двусторонние каналы РФ и Греции.

"Из-за того, что оно было внесено на двустороннем уровне, а не через общую центральную систему Интерпола, мы не могли предупредить этого украинского гражданина о том, что его фамилия находится в этом списке. И это специально Российской Федерацией так делается, чтобы не дать возможности украинской власти сообщить. Это уже не первый случай", – сказал министр.

Консул встретился с Мельничуком еще ночью сразу после сообщения о том, что произошло задержание.

Напомним, 1 марта на греческой границе задержали экс-нардепа и первого командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука.

Напомним, в начале АТО Мельничук возглавлял один из первых доборовольческих батальонов "Айдар". В октябре 2014 года прошел в Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко, однако уже в феврале 2015 года после скандала был исключен из фракции.

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