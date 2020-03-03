Страдают "простые люди". Китайский посол в ООН попросил снять санкции с КНДР из-за коронавируса

Посол КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Северная Корея страдает от коронавируса, и призвал США вместе с другими странами отменить санкции против страны. Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, проект резолюции об отмене санкций в отношении северокорейского экспорта, предложенный Россией и Китаем в декабре, все еще находится на рассмотрении. Цзюнь добавил, что "стороны должны обдумать этот вопрос еще раз".

Призыв к ослаблению санкций прозвучал после того, как в понедельник, 2 марта, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты ближнего радиуса действия в Японском море, возобновив пуски после многомесячного перерыва, который мог быть вызван кризисом коронавируса в Азии.

Чжан сообщил, что санкции ООН оказывают "большое гуманитарное воздействие на простых людей" в Северной Корее, "поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить негативное влияние".

"Особенно в настоящее время, когда COVID-19 негативно влияет на многие страны мира, в том числи и на КНДР. Таким образом, мы считаем, что обстоятельства должны быть приняты во внимание при поиске всеобъемлющего решения вопроса, касающегося КНДР", – заявил посол.

Правда, никакой конкретной информации о распространении вируса в Северной Корее посол предоставить не смог.

"Мы знаем, что они также придают большое значение и применяют профилактические меры, они делают все возможное для борьбы с этим вирусом", – заявил Чжан Цзюнь.

По словам посла, находясь в Нью-Йорке, он не располагает достаточной информацией о точной ситуации в КНДР.

Недавнее затишье в запусках ракет Северной Кореей, заставило экспертов предположить, что испытания могли быть отложены из-за борьбы с коронавирусом, которую государственным СМИ называли вопросом "национального существования".

Аналитики предполагали, что КНДР сократила ученья и другие мероприятия, связанные с большим скоплением военных, чтобы уменьшить вероятность распространения вируса в вооруженных силах.

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