Страх как двигатель торговли: продажи антисептиков и жидкого мыла бьют рекорды

Исследовательские компании сообщают о стремительном росте продаж в разных странах средств для дезинфекции рук, мыла и моющих средств. Это происходит на фоне распространения в мире коронавируса COVID-19.

По данным Adobe Analytics, в США спрос на антисептики для рук (санитайзеры) в январе вырос на 1400% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В Великобритании в феврале продажи антисептиков для рук выросли на 255% по сравнению с февралем 2019 года, сообщила исследовательская компания Kantar. Продажи жидкого мыла в феврале выросли на 7%, а других моющих средств – на 10%. "Учитывая внимание СМИ к вспышке COVID-19, неудивительно, что покупатели предусмотрительно защищают себя от болезней", – сказал Фрейзер МакКевитт, глава отдела розничной торговли и потребительских исследований в Kantar.

При этом общие продажи в супермаркетах растут самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года, увеличившись на 0,7% за последние 12 недель.

"На полках магазинов в Тайване, Китае и Японии отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства для рук", – отмечают аналитики Neilsen. По данным этой компании, в последнюю неделю января в Малайзии продажи антисептиков для рук оказались на 800% выше, чем за тот же период прошлого года.

В Сингапуре за минувшие выходные супермаркеты были очищены от бытовых чистящих средств и дезинфицирующих средств для рук.

Рост спроса побудил некоторых продавцов завышать цены на таких платформах, как Amazon и eBay. Например, в Великобритании гель для рук Defendol, продающийся в магазинах по цене 3,49 фунтов стерлингов, продается на Amazon за 109,99 фунтов. На eBay в Сингапуре один продавец продает два флакона обычного дезинфицирующего средства за $527 долларов.

Многие магазины и аптеки уже ограничивают продажу антисептиков для рук. Так американская сеть H-E-B заявила, что в одни руки будет отпускаться не более четырех бутылок санитайзера и не более четырех бутылок жидкого мыла. В британских аптеках сети Boots можно увидеть объявления о том, что "продажа санитайзеров в настоящее время ограничена – не более двух штук одному покупателю". Администрация аптеки говорит: "Помогите нам поддержать как можно больше людей, которые хотят, чтобы этой зимой их руки были чистыми".

Как ранее сообщал Фокус: