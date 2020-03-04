Елизавета II провела традиционное вручение наград в перчатках
На традиционной церемонии награждения в Букингемском дворце королева Великобритании Елизавета II впервые за много лет вручала награды в перчатках, пишет Daily Mail.
Об этом свидетельствуют фотографии, на которых британская королева в длинных белых перчатках прикалывает награды.
Как пишет издание, в канцелярии дворца не сообщили, с какой именно целью королева предпочла перчатки. Предполагается, что такие действия были приняты в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом.
Как ранее писал Фокус:
- Королева Елизавета II запретила принцу Гарри с женой использовать титул герцогов Сассекских и слово "королевский" в их бизнес-проектах.
- 93-летняя Елизавета II сказала, что всегда будет рада принять своего внука принца Гарри обратно, если он захочет вернуться к выполнению своих обязанностей, как член королевской семьи.