Елизавета II провела традиционное вручение наград в перчатках

На традиционной церемонии награждения в Букингемском дворце королева Великобритании Елизавета II впервые за много лет вручала награды в перчатках, пишет Daily Mail.

Об этом свидетельствуют фотографии, на которых британская королева в длинных белых перчатках прикалывает награды.

Как пишет издание, в канцелярии дворца не сообщили, с какой именно целью королева предпочла перчатки. Предполагается, что такие действия были приняты в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом.

Как ранее писал Фокус:

Королева Елизавета II запретила принцу Гарри с женой использовать титул герцогов Сассекских и слово "королевский" в их бизнес-проектах.