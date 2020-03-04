Елизавета II провела традиционное вручение наград в перчатках

Мир
Вручение в перчатках произошло впервые за много лет

На традиционной церемонии награждения в Букингемском дворце королева Великобритании Елизавета II впервые за много лет вручала награды в перчатках, пишет Daily Mail.

Об этом свидетельствуют фотографии, на которых  британская королева в длинных белых перчатках прикалывает награды.

Как пишет издание, в канцелярии дворца не сообщили, с какой именно целью королева предпочла перчатки. Предполагается, что такие действия были приняты  в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом.

Как ранее писал Фокус: