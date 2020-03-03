Блудный принц: Гарри встретился с бабушкой Елизаветой в Виндзорском замке

Королева отметила, что всегда будет рада видеть внука

Во время своего визита в Великобританию принц Гарри успел посетить экологическое мероприятие, записать песню с Боном Джови и нанести визит во дворец. Об этом пишет Daily Mail.

Инсайдеры сообщают, что "блудный принц" встретился с бабушкой-королевой и беседа за закрытыми дверями длилась более четырех часов.

93-летняя Елизавета II отметила, что всегда будет рада принять внука обратно, если он захочет вернуться к выполнению своих обязанностей, как член королевской семьи, сказала, что очень любит его и снова хотела бы увидеть правнука – малыша Арчи.

Королева смирилась с решением внука переехать с семьей в США, но она снова напомнила ему о условиях, которые сопровождают его "бунт" - семье Гарри нельзя использовать титул герцогов Сассекских и приставку "королевский" во время своих бизнес-проектов.

На следующей неделе, 9 марта, Гарри и Меган могут присоединиться к прочим членам королевской семьи в Вестминстерском аббатстве на мессе ко Дню Содружества. Гарри присутствовал на всех мероприятиях, посвященных этому празднику и, британцы надеются, что и 2020 год не станет исключением.

Принцы с женами в Вестминстерском аббатстве на мессе, посвященной Дню Содружества/Фото: The Sun

Известно, что с 31 марта семья принца переедет из Канады в США окончательно.

Как ранее писал Фокус:

Принц Гарри, певец Джон Бон Джови и участники хора Invictus Games (международных мультидисциплинарных соревнований бывших и действующих военных, ставших инвалидами) повторили известное фото с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles.