"Просто зовите меня Гарри!": мятежный принц прибыл в Эдинбург, чтоб открыть экологическую турфирму

Меган Маркл и малыш Арчи остались в Канаде

Принц Гарри ненадолго покинул Ванкувер, чтобы поучаствовать в открытии экологической турфирмы в Эдинбурге, Шотландия. Его семья принца не сопровождала. Об этом пишет Today.

Принц принял участие в саммите, посвященном Travalyst, системе отдыха, которая предлагает экологически чистые маршруты, а клиенты будут иметь систему оценки для отслеживания выбросов углекислого газа.

За последние полгода принца и его семью часто критиковали за то, что он использует частные самолеты, при этом ратуя за экологию. Принц сразу попросил звать его просто Гарри, намекая на запрет бабушки, королевы Елизаветы II, использовать королевский титул.

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Гарри учел прошлые ошибки и прилетел в Канаду обычным коммерческим рейсом. А в Шотландию прибыл на экологически чистом поезде LNER, который отправляется с лондонского вокзала Кингс-Кросс. Его сопровождали охранники из Скотленд-ярда.

Журналисты выяснили, что это был седьмой перелет принца за этот год. Он летал в Ванкувер из Лондона, посещал Майами во Флориде и Пало-Альто в Калифорнии.

Принц Гарри в аэропорту Хитроу

В пятницу принца ждет еще одно благотворительное мероприятие. Он посетит знаменитую студию Abbey Road в Лондоне, где запишет с Джоном Боном Джови новую песню для Игр Непокоренных (Invictus Games), своего главного проекта.

Как ранее писал Фокус:

Хоть в данный момент Меган, Гарри и малыш Арчи пользуются канадской гостеприимностью и проживают в уединенном особняке в Ванкувере, ходят слухи, что мятежные члены королевской семьи собираются в ближайшее время покинуть Канаду и переехать в США, где проживает мать Меган, Дория. Известно, что Меган и Гарри присматривались к шикарному имению под названием Петра (Petra Manor).