Американская мечта: Меган Маркл и принц Гарри присматривают дом в Малибу

Ходят упорные слухи, что герцоги Сассекские в ближайшее время переселятся в Лос-Анджелес

Хоть в данный момент Меган, Гарри и малыш Арчи пользуются канадской гостеприимностью и проживают в уединенном особняке в Ванкувере, ходят слухи, что мятежные члены королевской семьи собираются в ближайшее время покинуть Канаду и переехать в США, где проживает мать Меган, Дория. И они уже присматривают достойный особняк. Об этом пишет Observer.

Известно, что Меган и Гарри присматривались к шикарному имению под названием Петра (Petra Manor). Особняк находится в закрытом для посторонних посещений районе Серра Ретрит, от любопытных глаз надежно укрыт зеленой изгородью и совмещает европейский дизайн и американский шик.

Петра известна тем, что одно время ее снимала Кайли Дженнер, самая богатая из клана Кардашьян-Дженнер. Юная миллиардерша делилась снимками имения в соцсетях и очень лестно о нем отзывалась.

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Кайли Дженнер в поместье Петра

Особняк был построен в 2015 году на земле, которую владельцы выкупили у Мела Гибсона. В нем восемь спален, десять ванных комнат, кухня-столовая, винный погреб, спа-салон, танцевальная студия, бар и, конечно, шикарный бассейн, окруженный ухоженными лужайками.

Петра также оснащена полноценной системой умного дома - домашнее освещение, сигнализация и система наблюдения может управляться дистанционно, со смартфона.

Фото: David Charvet & Brooke Burke, Instagram kyliejenner

Точная стоимость недвижимости неизвестна. Цены колеблются от семи до двадцати миллионов долларов. Пока неизвестно, остановит ли Гарри свой выбор на этом доме, или же будет искать что-то другое. Но одному требованию Меган Маркл Петра точно отвечает – это и правда одно из самых безопасных мест в Лос-Анджелесе.

Принц с женой не первые члены британской королевской семьи, которые хотят переехать в США. Леди Ди, мать Гарри и Уильяма, планировала жить в Лос-Анджелесе со своим бойфрендом Доди Аль-Файедом. Он приобрел поместье в Малибу в 1997 году, незадолго до своей гибели в автомобильной аварии.

Как ранее писал Фокус:

Гарри и Меган уже нежеланные гости: большинство канадцев не хочет платить за их охрану. Был проведен опрос, и 77 процента канадцев высказались против того, чтобы круглосуточная охрана Меган Маркл, принца и их первенства оплачивалась из кармана налогоплательщиков. К слову, эти услуги могут обойтись до шести миллионов фунтов стерлингов в год. Так как охрана круглосуточная и привлечены высококвалифицированные работники.