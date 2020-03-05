Новый коронавирус уже успел мутировать и разделиться на два подтипа разной агрессивности

Китайские ученые обнаружили, что с начала вспышки в декабре 2019 года коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19 (пневмонию нового типа), успел сильно мутировать (эволюционировать). Их исследование опубликовано 4 марта в китайской версии рецензируемого научного журнала National Science Review, сообщает ChinaDaily.

В ходе исследования ученые выявили 149 мутаций в 103 исследованных штаммах коронавируса. Они обнаружили, что вирус разделился на два подтипа: L – более агрессивный и который распространялся на ранних стадиях вспышки вируса в Ухане, и S, который менее агрессивный.

Второй подтип сейчас в Китае распространен больше, возможно с этим связано и замедление распространения заболевания. Есть подозрения, что двое большых за пределам Китая заразились обоими штаммами вируса.

Ученые подчеркнули, что данные, использованные в исследовании, очень ограничены. Как штаммы L-типа произошли от S-типа, а также как эти мутации влияют на передачу и патогенез вируса, до сих пор неизвестно.

Подтип S назван наследственным, он вызвал 30% всех заражений. На долю подтипа L приходится 70% инфекций, он эволюционировал из подтипа S. Пока не определено, где произошла эволюция и отделение подтипа L от S – в организме человека или у первоначальных носителей.

На этой неделе ученые из Бразилии и Великобритании заявили, что генетическая последовательность вируса, собранного у первого пациента в Латинской Америке, несколько отличается от штамма из Ухани из-за трех мутаций. Две из этих мутаций приближают вирус к штамму, обнаруженному в Германии.

Вирусолог из Пекина, слова которого приводятся в статье, считает: "Еще слишком рано говорить о том, что вирус трансформировался во что-то более зловещее или более мягкое, поскольку мы знаем, что мутации могут иметь место в той части генома, которая вообще ничего не делает".

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