Конгресс США выделил 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект об ассигновании $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него. Против проголосовали только два республиканца. Об этом сообщило Bloomberg.

Документ отправлен в Сенат для окончательного утверждения и передачи на подпись президенту США.

Выделенная сумма более чем в трое превышает предложенную ранее президентом Трампом (Белый дом просил выделить 2,5 млрд долларов). Она включает 7,8 млрд экстренного финансирования и 0,5 млрд долларов, которые будут изъяты из программы медицинского страхования Medicare. Эти средства предназначались для развития телемедицины.

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Средства будут потрачены, в частности, и на расширение тестирования на вирус, которым заразилось уже не менее 129 человек в стране. Число умерших достигло 11 человек.

1,25 млрд планируется направить на борьбу с распространением вируса за рубежом.

"Мы должны быстро принять этот закон. На карту поставлены жизни", – заявила председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей демократ Нита Лоуи.

Группа конгрессменов 4 марта встретилась с руководителями фармацевтических компаний Sanofi, Merck, Takeda и GlaxoSmithKline. Там было сказано, что разработка коронавирусной вакцины может занять до двух лет.

Как ранее сообщал Фокус: