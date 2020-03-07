В Канаде сотрудник магазина купил на работе лотерейный билет и сорвал огромный джекпот

Сотрудник супермаркета из Канады купил лотерейный билет в продуктовом магазине, где он работал, и сорвал самый большой джекпот в истории провинции Квебек.

Об этом сообщает CTV News.

22-летний канадец Грегори Матье приобрел лотерейный билет в магазине, в котором он работал. На следующее утро он приехал в супермаркет и узнал, что билет принес ему выигрыш в 70 миллионов канадских долларов (около 52 млн долларов США).

"Я присел и поначалу потерял дал речи. Когда я пришел в себя, я позвонил родителям и брату и сообщил им о радостной новости", – говорит победитель.

Матье подтвердил выигрыш после прибытия на работу на следующий день. Он плакал и трясся, рассказал один из его коллег, добавив, что его отец должен был забрать его, потому что он не был в состоянии ехать домой.

Мужчина решил, что отдаст по миллиону долларов каждому из членов его большой семьи.

У семьи Матье уже есть некоторые планы относительно джекпота – такие как путешествие и покупка новых автомобилей.

Учредители лотереи сообщили, что этот выигрыш стал самым большим в истории канадской провинции Квебек.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2002 году 19-летний Мики Кэрол купил лотерейный билет для своей беременной жены и выиграл 9,7 миллиона фунтов стерлингов, потратил все деньги и пошел работать в шахту. По его словам, теперь он чувствует себя более счастливым.

В штате США Пенсильвания местный житель выиграл почти 457 млн долларов в лотерею Powerball.

Жительница канадской провинции Новая Шотландия, выигравшая в лотерею около четырех миллионов долларов, утверждает, что выигрышная комбинация чисел ей приснилась в 1989 году.