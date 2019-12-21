И снова бой. Как украинцы отреагировали на закрытие нелегальных игорных заведений

20 декабря полиции было поручено до 16:00 прекратить функционирование всех нелегальных игорных заведений, однако в соцсетях эта решительная мера вызвала много вопросов

Когда Владимир Зеленский вступил в предвыборную гонку, то одним из его обещаний было превратить Украину в некий аналог развеселого и прибыльного Лас-Вегаса. Планировалось, что казино будут функционировать при отелях, туристы понесут туда валюту, а держава получит прибавку к бюджету.

2 сентября президент объявил план действий: до 1 октября Камин должен подать законопроект о легализации игорного бизнеса, а 1 декабря его должна принять Верховная Рада.

На пресс-конференции 9 октября президент пояснил, как будет проходить легализация: "Мы уменьшим количество людей, которые тратят свои последние деньги. Это в основном простые люди. Первый этап – казино в пятизвездочных отелях, где на конкурсах очень дорого будет продаваться лицензия".

Но события этой недели внесли некоторые коррективы в этот оптимистичный план. 19 декабря Верховная Рада благополучно провалила голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. За законопроект №2285 проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

А уже 20 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал поручение Нацполиции начать проверку "гослотерей", под прикрытием которых, по его словам, успешно функционировал игровой бизнес.

Арсен Аваков, министр МВД, заявил, что все игорные заведения в стране закроются, причем даже обозначил время. "Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Я требую от руководителя полиции, Фискальная служба также будет приобщена. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", – добавил Аваков.

А позже подключился и президент, который прямо заявил, что знает, кто провалил голосование в Верховной Раде.

Все эти события заняли бы свое почетное место в ленте новостей, если бы не пара моментов, которые придали им пикантности. Например, тот факт, что Аваков уже боролся с игорным бизнесом в 2014 году, правда, не очень успешно, если учесть, что желающие спустить деньги в казино всегда найдут, где это сделать. Ведь лотерейный рынок страны делят между собой три компании. На начало июля расстановка сил была такой: Украинская национальная лотерея (торговые марки: Космолот, Золотой Кубок, Лото Платинум, Pari Match, Favorit Sport), МСЛ (ТМ Лото-Забава, Мегалот, Спортлига) и Патриот (Гривенька, Эльдорадо).

И тот факт, что самого Авакова постоянно связывают с игорным бизнесом и подозревают в "крышевании" оного. Об этом в эфире одного из телеканалов даже упоминал глава парламентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия: "Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес", — заявлял Арахамия.

Неудивительно, что в соцсетях откровенно сомневаются в том, что это успех удастся закрепить. Ведь все это мы уже проходили, а государство не первый раз "останавливает добычу янтаря", "прекращает контрабанду", "пресекает незаконную вырубку" и... "закрывает нелегальный игровой бизнес".

Некоторые сторонники легализации всего и вся напомнили о том, что страсть человечества к азартным играм известна с давних времен. И задались вопросом, не вынудит ли запрет и борьба просто уйти игровой бизнес в глубочайшее подполье "для своих". Впрочем, не уточняя, как это глубочайшее подполье отразится на объеме рынка и количестве людей, больных игровой зависимостью.

Все эти серьезные вопросы нашли отображение в мемах и шутках. Оказалось, что в соцсетях царит всеобщая убежденность о наличии связи между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и нелегальными "казино".

Фото: Владимир Христенко

Теперь стоит выждать некоторые время и проверить, так ли эффективно было срочное закрытие лотерей и прочих "точек" по отъему денег у населения и не начали ли они работать вновь. И дождаться следующих шагов министра МВД, премьера и президента. Похоже, они вышли на тропу войны.