Никаких похорон и свадеб. В Италии закрыли на карантин провинции с населением в 16 млн человек

В целях борьбы с коронавирусом в Италии закрыли на въезд и выезд с 8 марта по 3 апреля всю Ломбардию и еще 14 провинций. При необходимости эти регионы смогут перераспределить пациентов между собой. Соответствующий указ подписал премьер-министр Джуззепе Конте, сообщает Agenzia Italia.

На карантин закрыты провинции Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти в областях Пьемонт, Эмилия-Романия, Марка и Венето. Всего ограничительные меры затронут около 16 млн человек.

"У нас есть две цели — ограничить распространение вируса и предотвратить перегрузку медицинских учреждений", — пояснил премьер-министр решение правительства.

Въезд в указанные регионы разрешается только их жителям, которые возвращаются домой. Поездки в пределах провинций разрешены только для части рабочих или в случае чрезвычайных ситуаций, например, по причинам здоровья.

Любые перемещения не рекомендуются для тех, у кого температура превышает 37,5, и полностью запрещены для лиц, находящихся на карантине.

Кроме того, в указанных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные и гражданские церемонии, в том числе похоронные и свадебные. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии — не менее одного метра и только с 6:00 до 18:00.

Превентивные меры введены и на территории всей страны. В Италии закроются музеи и букмекерские конторы, будут отменены массовые мероприятия, в том числе показы фильмов, спектакли и спортивные соревнования. Для сопртсменов разрешены только тренировки на отрытом воздухе и меропртиятия без зрителей.

По словам Конте, принятые меры, хоть и "вызовут дискомфорт", необходимы в этот "момент ответственности".

"Мы должны защищать свое здоровье и здоровье наших близких, наших родителей, а в первую очередь — здоровье наших бабушек и дедушек. Потому что мы обнаружили, что именно пожилые люди чаще всего подвержены заражению этим вирусом", — заявил он.

Напомним, количество погибших в Италии превысило 230 человек, а официальные лица сообщили о более чем 50 смертельных случаях за 24 часа. Количество подтвержденных случаев возросло более чем на 1 200 до 5 883 в субботу.

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