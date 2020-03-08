Чистка принцев. В Саудовской Аравии грозит казнь брату и племяннику короля

В пятницу, 6 марта, в Саудовской Аравии бпо подозрению в государственной измене задержали брата и племянника короля Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Ахмад бин Абдул-Азиз Аль Сауд и Мухаммед бин Наиф были задержаны 6 марта в своих резиденциях. Издание отмечает, что они считались главными конкурентами сына короля Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда в наследовании престола. Вместе с ними был задержан еще один племянник короля, Наваф бин Наиф .

Как пишет The Guardian, задержания породили слухи об ухудшении здоровья короля. На этом фоне официальное агентство Саудовской прессы опубликовало 8 марта фотографии монарха на церемонии к присяге новоназначенных послов страны в Украине и Уругвае.

Источник, близкий к руководству Саудовской Аравии, рассказал, что король чувствует себя хорошо, а задержания должны были обеспечить соблюдение дисциплины в королевской семье. По его словам, чистка была проведена "после накопления негатива от поведения двух принцев".

Напомним, Мухаммед бин Наиф ранее считался первым в очереди на престол, но в 2017 году король поменял порядок престолонаследия, объявив своим преемником своего сына Мохаммеда бин Салмана. В последние годы он сосредоточил в свои руках контроль над ключевыми сферами страны, став фактическим правителем Саудовской Аравии.

В 2017 году по его указанию были проведены аресты более 200 членов королевской семьи и высокопоставленных чиновников по обвинениям в коррупции. С большинства из них обвинения впоследствии сняли обвинения после того, как они согласились заплатить властям миллиарды долларов.

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