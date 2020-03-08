Чистка принцев. В Саудовской Аравии грозит казнь брату и племяннику короля
2020-03-08 15:35:15
Принцев заподозрили в подготовке госпереворота
В пятницу, 6 марта, в Саудовской Аравии бпо подозрению в государственной измене задержали брата и племянника короля Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, Ахмад бин Абдул-Азиз Аль Сауд и Мухаммед бин Наиф были задержаны 6 марта в своих резиденциях. Издание отмечает, что они считались главными конкурентами сына короля Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда в наследовании престола. Вместе с ними был задержан еще один племянник короля, Наваф бин Наиф .
Как пишет The Guardian, задержания породили слухи об ухудшении здоровья короля. На этом фоне официальное агентство Саудовской прессы опубликовало 8 марта фотографии монарха на церемонии к присяге новоназначенных послов страны в Украине и Уругвае.
Источник, близкий к руководству Саудовской Аравии, рассказал, что король чувствует себя хорошо, а задержания должны были обеспечить соблюдение дисциплины в королевской семье. По его словам, чистка была проведена "после накопления негатива от поведения двух принцев".
Напомним, Мухаммед бин Наиф ранее считался первым в очереди на престол, но в 2017 году король поменял порядок престолонаследия, объявив своим преемником своего сына Мохаммеда бин Салмана. В последние годы он сосредоточил в свои руках контроль над ключевыми сферами страны, став фактическим правителем Саудовской Аравии.
В 2017 году по его указанию были проведены аресты более 200 членов королевской семьи и высокопоставленных чиновников по обвинениям в коррупции. С большинства из них обвинения впоследствии сняли обвинения после того, как они согласились заплатить властям миллиарды долларов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашогги, который жил в США и сотрудничал с американской газетой Washington Post, исчез после того, как зашел 2 октября 2018 года в саудовское консульство в Стамбуле.
- Позже сообщалось, что казнь Хашогги была спланирована саудовским наследным принцем Мохаммедом ибн Салманом. Эр-Рияд отвергает все обвинения.
- В ноябре Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве. По их версии Хашогги погиб в результате драки, которая завязалась в консульстве.
- Спецдокладчица ООН опубликовала отчет, в котором заявила, что в убийстве журналиста участвовали 15 агентов, использовавших "государственные средства" для выполнения задания. А само убийство Хашогги было "одобрено высокопоставленными (саудовскими – ред.) чиновниками".
- После этого, саудовский принц признал свою ответственность за убийство Хашогги. Но продолжает настаивать, что не был осведомлен об операции с журналистом.