В США за год американцы сделали "пьяных покупок" на 44,9 миллиардов долларов, – опрос

За прошлый год американцы потратили 44,9 млрд долларов на покупки в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Finder.

Согласно опросу, 22,9% участников признали, что занимались шоппингом в нетрезвом состоянии. В сравнении с 2018 годом количество таких людей составляло 26,4%.

Также сообщается, что в среднем нетрезвый покупатель тратил в 2018 году на покупки 768,58 долларов, а в 2019 году – 674,96 долларов.

Зачастую выпившие американцы заказывали себе еду – 58,3%, алкоголь – 51,7% и одежду – 36,9%. Чаще всего покупки в нетрезвом состоянии делали мужчины – 26,9%, а женщины – 19,1%.

В неделю 63,7% опрошенных мужчин выпивают хотя бы одну бутылку пива, а 46,2% женщин – хотя бы один бокал вина. В общем 69,7% американцев выпивают хотя бы один алкогольный напиток в неделю.

Кроме этого, в целом за год американцы потратили наибольшее количество денег на приобретение автомобилей – 731,32 доллара, на отпуск - 705,71 доллара и на азартные игры - 420,18 доллара.

Опрос проводился в феврале 2020 года. Опросили 2076 американцев, родившихся с 1928 до 2002 года. Выборка репрезентативна по полу и возрасту. Погрешность может составлять до 2%.

Как ранее сообщал Фокус: