Суд по делу МН17: атака на гражданский лайнер "могла быть ошибкой" боевиков

Мир
По словам прокурора, атака военного самолета также является уголовным преступлением

 В ходе судебного заседания по делу о крушении MH17, прокурор Вард Фердинандуссе заявил, он не исключает, что в июле 2014 года боевики пытались сбить украинский военный самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, атака на гражданский авиалайнер MH17 "могла быть ошибкой" боевиков. В то же время он подчеркнул, что атака военного самолета также является уголовным преступлением.

"Ошибка в цели не имеет значения для совершенного преступления",  – сказал Фердинандуссе.

Прокурор также отметил, что следствие не видит смягчающих обстоятельств по причине активных боевых действий в июле 2014 года. По его словам, такие правила могут применяться в отдельных случаях только к военным, которые действуют от имени государств, уважающих военное право.

"Война не освобождает всех от насилия против всех",  – подытожил Фердинандуссе.

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