Суд по делу МН17: атака на гражданский лайнер "могла быть ошибкой" боевиков

По словам прокурора, атака военного самолета также является уголовным преступлением

В ходе судебного заседания по делу о крушении MH17, прокурор Вард Фердинандуссе заявил, он не исключает, что в июле 2014 года боевики пытались сбить украинский военный самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, атака на гражданский авиалайнер MH17 "могла быть ошибкой" боевиков. В то же время он подчеркнул, что атака военного самолета также является уголовным преступлением.

"Ошибка в цели не имеет значения для совершенного преступления", – сказал Фердинандуссе.

Прокурор также отметил, что следствие не видит смягчающих обстоятельств по причине активных боевых действий в июле 2014 года. По его словам, такие правила могут применяться в отдельных случаях только к военным, которые действуют от имени государств, уважающих военное право.

"Война не освобождает всех от насилия против всех", – подытожил Фердинандуссе.

Как ранее сообщал Фокус:

В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH-17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.

А в СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.

Также Bellingcat назвал имена причастных к катастрофе MH17. Расследователи сделали выводы на основе перехваченных разговоров боевиков.

После этого, МИД РФ резко отреагировал на обвинения в адрес россиян по делу МН17. На Старой площади обвинения назвали "голословными".

А Украина поприветствовала выводы Международной следственной группы.

Позже Украина выдала России ключевого свидетеля в деле МН17 "командира ПВО "ДНР" Владимира Цемаха. В обмен российская сторона освободила украинских политзаключенных.

Недавно Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела по крушению Boeing рейса МН17 на востоке Украины.

Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.