5 конгрессменов-соратников Трампа ушли на карантин после контакта с больным коронавирусом
В США пятеро высокопоставленных членов Республиканской партии изолировали себя после контакта с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Об этом сообщает ВВС.
Так, члены Конгресса, в том числе сенатор от штата Техас Тед Круз, добровольно отправились на карантин после того, как пожали руку инфицированному на конференции. Президент США Дональд Трамп, который также присутствовал на мероприятии в прошлом месяце, настаивает, что чувствует себя хорошо и отказывается пройти тест на вирус.
Одна демократка также изолировала себя после того, как встречалась с кем-то, у кого был подтвержден коронавирус.
Сенатор Круз, конгрессмен из Аризоны Пол Госар, конгрессмен из Джорджии Дуглас Коллинз и конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц собираются провести на карантине 14 дней. Все они встречались с одним и тем же гостем Конференции консервативного политического действия, которая проходила в конце февраля.
Республиканец Марк Медоуз, один из ближайших союзников Трампа в Конгрессе, также посещал конференцию и принял решение самоизолироваться. По словам Медоуза, у него нет никаких симптомов, а результат проверки на коронавирус оказался негативным.
Одна демократка также изолировала себя после того, как встречалась с кем-то, у кого был подтвержден коронавирус.
На данный момент в США зарегистрировано более 700 подтвержденных случаев заболевания, и по состоянию на сегодняшний день, умерли 26 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично разговаривал "со многими людьми" и пришел к выводу, что чаще всего болезнь переносится очень легко. Поего словам, иногда даже нет необходимости обращаться к врачу.