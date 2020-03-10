5 конгрессменов-соратников Трампа ушли на карантин после контакта с больным коронавирусом

Дональд Трамп и конгрессмены контактировали с одним и тем же инфицированным на республиканской конференции

В США пятеро высокопоставленных членов Республиканской партии изолировали себя после контакта с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Об этом сообщает ВВС.

Так, члены Конгресса, в том числе сенатор от штата Техас Тед Круз, добровольно отправились на карантин после того, как пожали руку инфицированному на конференции. Президент США Дональд Трамп, который также присутствовал на мероприятии в прошлом месяце, настаивает, что чувствует себя хорошо и отказывается пройти тест на вирус.

Одна демократка также изолировала себя после того, как встречалась с кем-то, у кого был подтвержден коронавирус.

Сенатор Круз, конгрессмен из Аризоны Пол Госар, конгрессмен из Джорджии Дуглас Коллинз и конгрессмен из Флориды Мэтт Гетц собираются провести на карантине 14 дней. Все они встречались с одним и тем же гостем Конференции консервативного политического действия, которая проходила в конце февраля.

Республиканец Марк Медоуз, один из ближайших союзников Трампа в Конгрессе, также посещал конференцию и принял решение самоизолироваться. По словам Медоуза, у него нет никаких симптомов, а результат проверки на коронавирус оказался негативным.

Одна демократка также изолировала себя после того, как встречалась с кем-то, у кого был подтвержден коронавирус.

На данный момент в США зарегистрировано более 700 подтвержденных случаев заболевания, и по состоянию на сегодняшний день, умерли 26 человек.

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