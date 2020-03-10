Китай отменит карантин в Ухане, но введет всеобщую электронную слежку за гражданами

Власти провинции Хубэй в Китае, населенные пункты в которой закрыты на карантин из-за распространения коронавируса, разрешит передвижение граждан внутри региона, сообщило Reuters. При этом степень свободы перемещений будет зависеть от "кода здоровья", который присвоен каждому жителю провинции.

Этот код формируется Alipay Health Code – специальным приложением для смартфона и представляет собой QR-код одного из трех цветов: зеленого, желтого или красного. Цвет определяется риском заражения коронавирусом. Соответственно, свободно внутри провинции могут перемещаться только люди с зелеными и желтыми кодами (низкий и средний риск заражения).

При этом ни разработчик системы – компания Alibaba, ни власти Китая не объясняют, как именно работает система. Говорится только, что анализируются данные о перемещениях и контактах владельца смартфона.

Alipay Health Code уже используется властями несколько провинций Китая. В результате анализа его программного кода было обнаружено, что одна функций приложения – отправка данных о местоположении пользователя полиции.

Государственный совет Китая в настоящее время испытывает "коды здоровья" в приложениях Alipay и WeChat компании Tencent в 100 городах. Провинции, уезды и города также продолжают продвигать свои собственные системы таких кодов. Но Национальная комиссия здравоохранения посоветовала местным органам власти не переусердствовать, поскольку некоторым людям приходится предъявлять несколько кодов от разных поставщиков в одном месте. Будет создана единая национальная версия "кода здоровья", но решение о выборе ее поставщика пока не принято. Правительство заявило, что "условия и окружающая среда еще не созрели" для общенационального развертывания.

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