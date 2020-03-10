Вечный президент. Путин одобрил поправку к Конституции об обнулении своего президентского срока
Во вторник, 10 марта, президент России Владимир Путин одобрил обнуление своих президентских сроков и сможет снова участвовать в выборах. Об этом сообщают Ведомости.
Так, с одобрением поправки к Конституции РФ Путин снова сможет участвовать в президентских выборах. Но президент попросил разъяснений у Конституционного суда о законности такой поправки.
Стоит подчеркнуть, что срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно старой редакции Конституции РФ, Путин не имел права больше баллотироваться на пост президента.
В Госдуму Путин прибыл сразу же после того, как депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки. В своем выступлении в российском парламенте Путин напомнил, что подобное предложение уже озвучивалось ранее на встрече с ветеранами в Петербурге.
Кроме этого, президент РФ заявил, что он не видит необходимости в досрочном прекращении полномочий Госдумы нынешнего созыва в связи с изменением Конституции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Жириновский заявлял, что Конституция России пахнет Ельциным, ее надо поменять. Политик сказал, что принял бы вообще новую конституцию.
- А Путин хочет вписать Бога в Конституцию, а РПЦ будет молиться за эту поправку. Инициативу о включении в Конституцию упоминания о боге выдвинул патриарх РПЦ Кирилл.
- Также Климкин объяснил, для чего Путин предложил изменить Конституцию РФ. Фактически, это объявление войны Украине, ведь правки в основной закон РФ направлены на расширение "русского мира", считает экс-глава МИД.