Вечный президент. Путин одобрил поправку к Конституции об обнулении своего президентского срока

Во вторник, 10 марта, президент России Владимир Путин одобрил обнуление своих президентских сроков и сможет снова участвовать в выборах. Об этом сообщают Ведомости.

Так, с одобрением поправки к Конституции РФ Путин снова сможет участвовать в президентских выборах. Но президент попросил разъяснений у Конституционного суда о законности такой поправки.

Стоит подчеркнуть, что срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно старой редакции Конституции РФ, Путин не имел права больше баллотироваться на пост президента.

В Госдуму Путин прибыл сразу же после того, как депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки. В своем выступлении в российском парламенте Путин напомнил, что подобное предложение уже озвучивалось ранее на встрече с ветеранами в Петербурге.

Кроме этого, президент РФ заявил, что он не видит необходимости в досрочном прекращении полномочий Госдумы нынешнего созыва в связи с изменением Конституции.

Как ранее сообщал Фокус: