Коронавирусом заразились 124 825 человек. Статистика эпидемии на 12 марта
В четверг, 12 марта, общее число инфицированных COVID-19 достигло 124 825 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.
На материковый Китай приходится 80793 случаев инфицирования, а в остальной части мира выявили более 43 тыс. зараженных.
Также в мире было зафиксировано 4620 летальных случаев от коронавиурса, из них в Китае – 3169.
Лидерами по заболеваемости за пределами КНР являются Италия (12 462 зараженных, 827 умерших), Иран ( 9 тыс., 354 умерших) и Южная Корея (7869 зараженных и 66 умерших).
Всего в мире излечились 67 689 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
- По состоянию на 11 марта, в мире было зарегистрировано 119 108 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 4 284 – закончились летальным исходом, выздоровели 65 765 человека.