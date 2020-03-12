Обошлись без масок. В Греции зажгли огонь Олимпиады-2020

В Греции состоялась церемония зажжения огня XXXII летних Олимпийских игр. Об этом свидетельствует трансляция на официальном Olympic Channel.

В ней приняли участие президент Греции, глава Международного олимпийского комитета (МОК), представители оргкомитета "Токио-2020", журналисты и официальные лица – всего несколько сотен человек. Зрителей на церемонию не допустили из-за распространения коронавируса. В остальном же церемония была традиционной, даже обошлись без медицинских масок.

Греческая актриса Ксанти Игнатиу, которая в церемонии исполняла роль верховной жрицы, поднесла факел к параболическому зеркалу, концентрирующему солнечные лучи. После этого она вынесла Олимпийский огонь на стадион.

В течение ближайших восьми дней по территории Греции будет проходить эстафета Олимпийского огня. 600 человек пронесут факел через 31 город. 19 марта огонь передадут оргкомитету "Токио-2020".

На сегодняшний день МОК, власти Японии и оргкомитет Игр исключают их отмену из-за распространения коронавируса. В худшем случае, если провести соревнования нынешним летом не получится, их перенесут на один или два года.

Проведение Олимпиады в Токио запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года. На Играх должны разыграть 339 комплектов наград – на 33 больше, чем в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

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