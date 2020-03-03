МОК подтвердил проведение Олимпиады-2020 в Токио не смотря на коронавирус
2020-03-03 16:25:54
МОК поддерживает все меры рабочей группы по подготовке к Олимпиаде-2020
Международный олимпийский комитет не планирует отменять проведение летней Олимпиады-2020 в Токио из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
"Комитет призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020. МОК продолжит оказывать поддержку спортсменам, предоставляя им новейшую информацию и разработки", – сказано в сообщении.
МОК поддерживает все меры рабочей группы по подготовке к Олимпиаде-2020.
Проведение Олимпийских игр в 2020 году планируется в Токио, с 24 июля по 9 августа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори опроверг слухи об отмене или переносе Олимпиады.
- Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.
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