Коронавирусом заразились 131 621 человек. Статистика эпидемии на 13 марта

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При этом погибли 4940 человек, а выздоровели более 68,5 тысячи человек

По состоянию на утро 13 марта общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 131 621 человек. При этом погибли 4940 человек, а выздоровели более 68,5 тысячи человек.

Такие данные приводит South China Morning Post.

При этом, на материковый Китай приходится 80 793 подтвержденных случаев заболевания. Там же скончались 3169 человек.

В Италии   – 15113 заболевших. Умерло  –1016.

В Иране коронавирусом заражены 10075 человек. От болезни погибли 429 человек.

На Южную Корею приходится 7979 случаев заражения. Скончалось  – 67 человек.

 В Испании  – 2965 больных, 84 умерли.

В Германии  – 2369 человек больны, трое скончались.

Во Франции коронавирусом заразились 2281 человек, 48 умерли.

В Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера DiamondPrincess  – 1316 больных, 22 погибших.

В США  – 1261 зараженных, 36 умерли.

в Швейцарии  – 815 больных, шесть умерли.

 В Дании зараженных  – 674, в Норвегии  – 621, один человек умер.

В Швеции  – 620 инфицированы, один умер.

 В Великобритании больных  – 590 человек, десять умерли.

 В Нидерландах 503 человека инфицированы коронавирусом, четверо умерли.

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