Коронавирусом заразились 131 621 человек. Статистика эпидемии на 13 марта

По состоянию на утро 13 марта общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 131 621 человек. При этом погибли 4940 человек, а выздоровели более 68,5 тысячи человек.

Такие данные приводит South China Morning Post.

При этом, на материковый Китай приходится 80 793 подтвержденных случаев заболевания. Там же скончались 3169 человек.

В Италии – 15113 заболевших. Умерло –1016.

В Иране коронавирусом заражены 10075 человек. От болезни погибли 429 человек.

На Южную Корею приходится 7979 случаев заражения. Скончалось – 67 человек.

В Испании – 2965 больных, 84 умерли.

В Германии – 2369 человек больны, трое скончались.

Во Франции коронавирусом заразились 2281 человек, 48 умерли.

В Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера DiamondPrincess – 1316 больных, 22 погибших.

В США – 1261 зараженных, 36 умерли.

в Швейцарии – 815 больных, шесть умерли.

В Дании зараженных – 674, в Норвегии – 621, один человек умер.

В Швеции – 620 инфицированы, один умер.

В Великобритании больных – 590 человек, десять умерли.

В Нидерландах 503 человека инфицированы коронавирусом, четверо умерли.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.