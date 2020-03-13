И туда добрался. Гора Эверест закрыта из-за пандемии коронавируса

Гора Эверест закрылась до конца сезона экспедиций из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Так, правительство Непала объявило, что отменит все разрешения на восхождение с 14 марта по 30 апреля. Китай уже отменил экспедиции со своей северной стороны.

Согласно местными СМИ, Непал ежегодно зарабатывает 4 млн долларов, выпуская разрешения на восхождение на Эверест.

"Мы решили отменить все туристические визы до 30 апреля. На данным момент все выданные разрешения и те, что еще находятся на рассмотрении, будут отменены", – говорит секретарь канцелярии премьер-министра Нараян Прасад Бидари.

Он также посоветовал иностранцам, которые уже приехали в Непала, оставаться в карантине в течение 14 дней.

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Стоит подчеркнуть, что большинство туристов из США, Индии, Китая, Великобритании, Японии и Южной Кореи являются основным источников дохода для непальского правительства. Как правило, желающие подняться на Эверест должны заплатить правительству 11 тыс. долларов, в последнее время власти планировали поднять стоимость. Сюда не входят сборы, которые обычно выплачиваются туристическим компаниям, их суммы также могут достигать десятков тысяч.

Введенный запрет затронет и местных шерпов, которые работают проводниками во время подъема на Эверест.

"Мои девять китайских клиентов и один японский уже отказались. Многие команды не приезжают, что является большой потерей для таких шерпов, как мы, которые зарабатывают большую часть своих денег в это время", – говорит управляющий директор Pioneer Adventure Лакпа Шерпа.

На данный момент в Непале зарегистрирован один подтвержденный случай коронавируса, но страна граничит с Индией, где зарегистрировано более 70 случаев.

Правительство Непала также попросило своих граждан избегать массовых собраний, в том числе бракосочетаний и других общественных мероприятий.

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