Кино и коронавирус. Какие премьеры и фестивали пришлось перенести или отменить
Из-за распространения коронавируса страдает и киноиндустрия: премьеры и съемки ряда фильмов пришлось перенести, а некоторые фестивали – отменить.
Подборку составила Киноафиша.
Так, производство фильма "Миссия невополнима 7" приостановили, хотя его релиз по-прежнему намечен на июль 2021 года.
Премьеры нескольких картин также пришлось сместить или отменить:
- Не время умирать – на осень 2020 года;
- Кролик Питер 2 – на 7 августа 2020-го;
- Тихое место 2 – дату пока не называют;
- Форсаж 9 – на 2 апреля 2021-го;
- Мулан – дата проката неизвестна;
- Новые мутанты – дату релиза не называют.
Кроме того, организаторы перенесли с весны на октябрь Каннский фестиваль сериалов. Вместе с ним также сдвинулись даты проведения телевизионного рынка MIPTV
А фестиваль техники, кино и музыки South by Southwest, который должен был пройти с 13 по 22 марта и вовсе впервые за 34 года отменили.
Также отменен один из крупнейших кинофестивалей – CinemaCon. Решение организаторов принято в связи с запретом для европейцев посещать США: большая часть мирового киносообщества попросту не смогла бы посетить мероприятие.
Как ранее сообщал Фокус:
- Трое астронавтов полетят на МКС из карантина. В учебном центре были приняты дополнительные меры предосторожности из-за коронавируса.
- А искусственный интеллект спрогнозировал вспышку коронавируса еще 31 декабря. Прогноз был уже за неделю до того, как о новом вирусе узнал весь мир.