Кино и коронавирус. Какие премьеры и фестивали пришлось перенести или отменить

Из-за запрета на въезд в США пришлось отменить один из крупнейших кинофестивалей – CinemaCon

Из-за распространения коронавируса страдает и киноиндустрия: премьеры и съемки ряда фильмов пришлось перенести, а некоторые фестивали – отменить.

Подборку составила Киноафиша.

Так, производство фильма "Миссия невополнима 7" приостановили, хотя его релиз по-прежнему намечен на июль 2021 года.

Премьеры нескольких картин также пришлось сместить или отменить:

Не время умирать – на осень 2020 года;

Кролик Питер 2 – на 7 августа 2020-го;

Тихое место 2 – дату пока не называют;

Форсаж 9 – на 2 апреля 2021-го;

Мулан – дата проката неизвестна;

Новые мутанты – дату релиза не называют.

Кроме того, организаторы перенесли с весны на октябрь Каннский фестиваль сериалов. Вместе с ним также сдвинулись даты проведения телевизионного рынка MIPTV

А фестиваль техники, кино и музыки South by Southwest, который должен был пройти с 13 по 22 марта и вовсе впервые за 34 года отменили.

Также отменен один из крупнейших кинофестивалей – CinemaCon. Решение организаторов принято в связи с запретом для европейцев посещать США: большая часть мирового киносообщества попросту не смогла бы посетить мероприятие.

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