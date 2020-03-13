Кино и коронавирус. Какие премьеры и фестивали пришлось перенести или отменить

2020-03-13 20:15:00

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Из-за запрета на въезд в США пришлось отменить один из крупнейших кинофестивалей – CinemaCon

Из-за распространения коронавируса страдает и киноиндустрия: премьеры и съемки ряда фильмов пришлось перенести, а некоторые фестивали – отменить.

Подборку составила Киноафиша.

Так, производство фильма "Миссия невополнима 7" приостановили, хотя его релиз по-прежнему намечен на июль 2021 года.

Премьеры нескольких картин также пришлось сместить или отменить:

  • Не время умирать – на осень 2020 года;
  • Кролик Питер 2 – на 7 августа 2020-го;
  • Тихое место 2 – дату пока не называют;
  • Форсаж 9 – на 2 апреля 2021-го;
  • Мулан – дата проката неизвестна;
  • Новые мутанты – дату релиза не называют.

Кроме того, организаторы перенесли с весны на октябрь Каннский фестиваль сериалов. Вместе с ним также сдвинулись даты проведения телевизионного рынка MIPTV

А фестиваль техники, кино и музыки South by Southwest, который должен был пройти с 13 по 22 марта и вовсе впервые за 34 года отменили.

Также отменен один из крупнейших кинофестивалей – CinemaCon. Решение организаторов принято в связи с запретом для европейцев посещать США: большая часть мирового киносообщества попросту не смогла бы посетить мероприятие.

Как ранее сообщал Фокус:

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