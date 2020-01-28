Искусственный интеллект спрогнозировал вспышку коронавируса еще 31 декабря, – СМИ
2020-01-28 08:58:15
Прогноз был уже за неделю до того, как о новом вирусе узнал весь мир
Искусственный интеллект канадского стартапа Bluedot спрогнозировал вспышку коронавируса в Китае еще 31 декабря 2019 года, пишет Wired.
По данным издания, это произошло за неделю до того, как о новом вирусе узнал весь мир. В частности, первые официальные сообщения о вспышке в Китае коронавируса относятся к 6 января (США) и 9 января (ВОЗ).
Перед самым Новым годом сервис Bluedot разослал подписчикам предупреждение о вспышке гриппоподобного заболевания в Ухане. Кроме того, он корректно предсказал пути его первоначального распространения: Бангкок, Сеул, Тайвань и Токио.
Bluedot – стартап, основанный врачом-инфекционистом Камраном Ханом. В 2003 году он был главным инфекционистом в больнице в Торонто во время вспышки атипичной пневмонии (SARS), унесшей в крупнейшем городе Канады жизни 44 человек.
Хан отмечает, что происходящее сейчас в Китае вызывает у него дежавю.
По данным издания, в активе Bluedot – корректное предсказание путей распространения вируса Зика в 2016 году. Модель за полгода предсказала даже то, что первый случай в США произойдет в Майами.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- 27 января сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.
- В Китае за прошедшие сутки (27 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.
- Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.
- Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.
- Министерство здравоохранения Украины прокомментировало ранее появившуюся информацию "Киевского городского лабораторного центра" Министерства здравоохранения Украины о якобы первом случае заболевания коронавирусом в Украине.