В Лондоне обнаружили коронавирус у новорожденного ребенка

В Лондоне у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, за несколько дней до родов мать ребенка была доставлена в больницу с подозрением на пневмонию.

Результаты теста подтвердили у матери наличие коронавируса. Через несколько минут после рождения ребенку также сделали анализ на Covid-19. Он оказался положительным.

Издание отмечает, что пока остается неизвестно, заразился ли ребенок в утробе матери или при рождении. Новорожденный пока остается в изоляторе университетской больницы Северного Миддлсекса, а мать перевели в специализированный инфекционный центр.

Персоналу, тесно контактировавшему с матерью и младенцем, рекомендовали самостоятельно изолироваться.

Как ранее сообщал Фокус:

В Китае новорожденный заразился коронавирусом, спустя всего 30 часов после своего рождения.