Коронавирус: Ferrari приостановил производство автомобилей на двух своих заводах

Из-за пандемии коронавируса итальянский производитель автомобилей класса люкс Ferrari приостановил на две недели производство на двух своих заводах.

Об этом сообщает AFP.

"Итальянский автопроизводитель Ferrari заявил в субботу о приостановке производства на две недели на двух своих заводах, сославшись на «серьезные трудности», связанные с закрытием Италии из-за пандемии коронавируса", – говорится в сообщении.

В заявлении компании говорится, что производство будет остановлено на заводах в Маранелло и Модене до 27 марта.

"Эта мера была предпринята в интересах сотрудников и после серии жестких мер, для обеспечения безопасности на месте", – сказали в компании.

Родина компании, Эмилия-Романья, находится рядом с Ломбардией, наиболее пострадавшим от пандемии итальянским регионом, где, по данным местных властей, погибло около 200 человек и еще около 2200 человек заразились коронавирусом.

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