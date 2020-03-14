В связи с коронавирусом во Франции закрываются все рестораны, кинотеатры и некоторые магазины

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что в целях борьбы с коронавирусом с воскресенья, 15 марта, в стране закроют все рестораны, кинотеатры, ночные клубы и часть магазинов. Об этом сообщает CNBC.

Аптеки, продовольственные магазины, заправки и общественный транспорт продолжат работать.

"Места, посещение которых не представляет жизненной необходимости, будут закрыты в полночь: это касается кафе, ресторанов, ночных клубов", – сказал Филипп.

Несмотря на то, что принятые правительством меры не охватывают транспорт, премьер-министр призвал французов "максимально ограничить передвижение".

"Наша задача – защитить население. Власти Франции со своей стороны применяют все необходимые меры, чтобы остановить распространение вируса на территории страны", – заверил Филипп.

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