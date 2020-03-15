Коронавирусом в мире заболели более 156 тыс. человек. Статистика на 15 марта

В воскресенье, 15 марта, в мире число заболевших коронавирусом COVID-19 превысило 156 000 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, опубликованные на сайте Gis and Data.

Так, по состоянию на сегодняшний день, в мире зарегистрировано 156 396 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 5 833 – летальные, выздоровели 73 968 человека. Так за прошедшие сутки заразились 11,6 тыс. человек, а выздоровели 2,4 тыс. пациентов.

В Италии количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашнего дня на 3, 497 человек.

Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 21 157, выздоровели – 1966, умерли - 1441 человек;

Франции – 4 480, выздоровели – 12, умерли - 91;

Испании - 6 391, выздоровели – 517, умерли - 196;

Германии – 4585, выздоровели - 46, умерли девять инфицированных.

В Украине официальных случаев заболевания - 3.

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