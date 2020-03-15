Коронавирусом в мире заболели более 156 тыс. человек. Статистика на 15 марта
В воскресенье, 15 марта, в мире число заболевших коронавирусом COVID-19 превысило 156 000 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, опубликованные на сайте Gis and Data.
Так, по состоянию на сегодняшний день, в мире зарегистрировано 156 396 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 5 833 – летальные, выздоровели 73 968 человека. Так за прошедшие сутки заразились 11,6 тыс. человек, а выздоровели 2,4 тыс. пациентов.
В Италии количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашнего дня на 3, 497 человек.
Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 21 157, выздоровели – 1966, умерли - 1441 человек;
Франции – 4 480, выздоровели – 12, умерли - 91;
Испании - 6 391, выздоровели – 517, умерли - 196;
Германии – 4585, выздоровели - 46, умерли девять инфицированных.
В Украине официальных случаев заболевания - 3.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.