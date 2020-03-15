Украинские туристы застряли на карантине в двух отелях Египта из-за коронавируса

В Египте украинские туристы, отдыхающие в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, находятся на карантине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Отели находятся на таких курортах, как Шарм-эль-Шейх и Хургада. В украинском ведомстве сообщают, что если лабораторные тесты после окончания карантина будут отрицательными, то украинские туристы смогут вернуться домой.

"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", – говорится в сообщении министерства.

В это же время, украинский блогер, пишущий под ником Сергей Наумович, сообщает, что туристов в отеле Reef Oasis не выпускают из номеров.

"Еду вот в таком виде приносят прямо в номер, бары, столовые не работают. Информации о дальнейшей судьбе, о том, своевременно ли они отправятся домой, нет, но тем, кто должен был вылететь вчера, отменили вылет и продлили проживание в отеле", – пишет блогер в Facebook.

Он подчеркивает, что якобы несмотря на карантин, "в отель продолжают заселять людей".

"Турфирмы, туроператоры не хотят терять деньги, успокаивают клиентов и отправляют на "отдых", зная, что отель уже на карантине", – подытожил блогер.

Туроператор Join UP! сообщил, что продлевает срок пребывания туристов, которые сейчас находятся на отдыхе на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада. Так, туристы, которые должны были возвращаться 14-15 марта, будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе (по предварительной информации).

Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информацию мы предоставим дополнительно.

Как ранее сообщал Фокус: