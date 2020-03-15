Украинские туристы застряли на карантине в двух отелях Египта из-за коронавируса
В Египте украинские туристы, отдыхающие в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, находятся на карантине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
Отели находятся на таких курортах, как Шарм-эль-Шейх и Хургада. В украинском ведомстве сообщают, что если лабораторные тесты после окончания карантина будут отрицательными, то украинские туристы смогут вернуться домой.
"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", – говорится в сообщении министерства.
В это же время, украинский блогер, пишущий под ником Сергей Наумович, сообщает, что туристов в отеле Reef Oasis не выпускают из номеров.
"Еду вот в таком виде приносят прямо в номер, бары, столовые не работают. Информации о дальнейшей судьбе, о том, своевременно ли они отправятся домой, нет, но тем, кто должен был вылететь вчера, отменили вылет и продлили проживание в отеле", – пишет блогер в Facebook.
Он подчеркивает, что якобы несмотря на карантин, "в отель продолжают заселять людей".
"Турфирмы, туроператоры не хотят терять деньги, успокаивают клиентов и отправляют на "отдых", зная, что отель уже на карантине", – подытожил блогер.
Туроператор Join UP! сообщил, что продлевает срок пребывания туристов, которые сейчас находятся на отдыхе на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада. Так, туристы, которые должны были возвращаться 14-15 марта, будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе (по предварительной информации).
Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информацию мы предоставим дополнительно.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.
- По состоянию на 15 марта, коронавирусом в мире заболели более 156 тыс. человек, из них 5 833 – летальные, выздоровели 73 968 человека.