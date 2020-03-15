Итальянские ВВС "победили" коронавирус под арию Паваротти. Оценил даже Трамп

В Италии в условиях жесткого карантина, призванного сдержать распространение коронавируса, набирают популярность различные музыкальные флешмобы, которые должны поддержать дух итальянцев. К ним присоединились и итальянские ВВС, пишет Daily Mail.

13 марта пилотажная группа показала в небе выступление о победе над коронавирусом - самолеты, выпускающие дым в цветах итальянского флага, "прогнали" другой самолет, символизирующий опасный вирус. В это время играла ария "Nessun dorma" из последнего акта оперы "Турандот" в исполнении Лучанно Паваротти. Заканчивается она словами "Побеждать! Побеждать!".

Видео выступления итальянских ВВС разместил в своем Twitter даже президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты любят Италию", - написал он.

Ранее в Италии уже набрали популярность музыкальные флешмобы, когда местные жители на из окон и на балконах поют гимн, песни Адриано Челентано и других итальянских исполнителей.

Напомним, Италия занимает второе место с мире по количеству зараженных и жертв коронавируса. Глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли сообщил, что за сутки в стране умерли 368 человек (всего - 1809). При этом за предыдущие сутки от COVID-2019 скончались 175 человек.

На данный момент общее число зараженных коронавирусом в стране составляет более 20,6 тыс. человек (за сутки заболели более 2,8 тыс.).

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 15 марта в мире число заболевших коронавирусом COVID-19 превысило 156 тыс. человек. Умерли более 5,8 тыс.