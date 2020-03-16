"Большое яблоко" на карантине. Нью-Йорк прекращает работу школ и всех развлекательных заведений

В понедельник, 16 марта, Нью-Йорк закрывает все школы, а днем позже рестораны, бары и другие развлекательные заведения, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

По словам мэра города Билла де Блазио, такое решение было принято, так как "город сталкивается с беспрецедентной угрозой, и мы должны реагировать на это методами военного времени".

Также США расширяют свою запрет на поездки из Европы, включив Великобританию и Ирландию. На данный момент в стране подтверждено 69 смертей и 3774 зараженных.

В Нью-Йорке с населением более 8 млн человек погибли от коронавируса пятеро. По словам чиновников, жертвами коронавируса стали люди в возрасте от 53 до 82 лет, которые имели проблемы со здоровьем.

Блазио добавил, что все государственные школы будут закрыты по крайней мере до 20 апреля, такое решение он назвал болезненным. Также мэр отметил, что после 20-го числа чиновники рассмотрят вопрос о том, открывать ли школы, но не исключил, что учебные заведения будут закрыты до конца учебного года.

Также в Нью-Йорке во вторник, 17 марта, работа всех ресторанов, баров и кафе будет ограничена доставкой еды.

"Вирус может быстро распространяться благодаря тесному взаимодействию жителей Нью-Йорка в ресторанах, барах и местах, где мы находимся близко к друг другу. Мы должны разорвать этот цикл", – заявил мэр города.

По данным департамента здравоохранения Нью-Йорка, в городе находится около 27 тыс. ресторанов.

Мэр де Блазио также отметил, что "ночные клубы, кинотеатры, небольшие театры и концертные площадки должны быть закрыты".

"Это не то решение, которое далось легко. Все эти места являются частью сердца и души нашего города. Они являются частью того, что значит быть жителем Нью-Йорка", – говорится в заявлении.

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