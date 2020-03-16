Christian Dior, Givenchy и Guerlain начали выпуск бесплатных антисептиков
LVMH на трех заводах, которые выпускают парфюмерию для брендов Christian Dior, Givenchy и Guerlain, начал производство дезинфицирующих средств для рук, пишет CNews.
Производство водно-спиртовых гелей начато на заводах, расположенных вблизи Орлеана, в Шартре и Бове. "Франция столкнулась с риском дефицита этих средств. Бернар Арно, гендиректор группы, попросил отделение парфюмерии и косметики LVMH мобилизовать свои производственные мощности для их производства и поставить их бесплатно государственным органам", – говорится в сообщении компании.
Средства будут поставлены в 39 больниц сети l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Инициатива будет продолжаться "столько времени, сколько необходимо". 12 тонн антисептика будут произведены в течение первой недели, а затем – больше.
AP-HP испытывает "напряженность в поставках водно-спиртовых гелей, но не испытывает недостатка", сказал ее представитель. По его словам, "другие компании выступили с предложениями о пожертвованиях, которые дорабатываются".
Напомним, что концерн LVMH является мировым лидером на рынке предметов роскоши и объединяет 75 брендов одежды, косметики, ювелирных изделий и других товаров. Основной владелец LVMH — Бернар Арно. Его состояние журнал Forbes сейчас оценивает в $84,6 млрд.
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