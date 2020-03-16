Не прошло и пяти лет. Windows 10 установлена на 1 млрд устройств

Корпорация Microsoft объявила, что достигла изначально заявленных целей в отношении своей операционной системы Windows 10, которая теперь установлена на 1 млрд устройств: компьютерах, приставках,планшетах, смартфонах и др. Об этом говорится в сообщении компании.

Учитывались только активные пользователи, общее количество стран, в которых пользуются системой, превысило 200.

По данным исследовательской компании Netmarketshare, в настоящее время Windows 10 установлена на более чем 50,3% всех компьютеров в мире.

Система появилась на рынке в июле 2015 года. Изначально план был достигнуть 1 млрд установок за три года, однако компания продлила переходный период в связи с провалом операционной системы Windows Phone. В итоге результат в 1 млрд пользователей был достигнут только через пять лет. Однако компания подчеркивает, что рост с 900 млн пользователей до 1 млрд произошел за шесть месяцев.

Напомним, что в начале этого года Microsoft объявила о прекращении расширенной поддержки Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска этой системы. Платная поддержка продолжится до конца 2023 года. Эта система была предыдущим бестселлером Microsoft, а Windows 8 оказалась неудачной и была довольно быстро выведена с рынка. Она поступила в продажу 26 октября 2012 года, а ее поддержка прекращена 12 января 2016 года.

Как ранее сообщал Фокус: