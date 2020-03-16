Не прошло и пяти лет. Windows 10 установлена на 1 млрд устройств
Корпорация Microsoft объявила, что достигла изначально заявленных целей в отношении своей операционной системы Windows 10, которая теперь установлена на 1 млрд устройств: компьютерах, приставках,планшетах, смартфонах и др. Об этом говорится в сообщении компании.
Учитывались только активные пользователи, общее количество стран, в которых пользуются системой, превысило 200.
По данным исследовательской компании Netmarketshare, в настоящее время Windows 10 установлена на более чем 50,3% всех компьютеров в мире.
Система появилась на рынке в июле 2015 года. Изначально план был достигнуть 1 млрд установок за три года, однако компания продлила переходный период в связи с провалом операционной системы Windows Phone. В итоге результат в 1 млрд пользователей был достигнут только через пять лет. Однако компания подчеркивает, что рост с 900 млн пользователей до 1 млрд произошел за шесть месяцев.
Напомним, что в начале этого года Microsoft объявила о прекращении расширенной поддержки Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска этой системы. Платная поддержка продолжится до конца 2023 года. Эта система была предыдущим бестселлером Microsoft, а Windows 8 оказалась неудачной и была довольно быстро выведена с рынка. Она поступила в продажу 26 октября 2012 года, а ее поддержка прекращена 12 января 2016 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент РФ Владимир Путин в Кремле и в официальной резиденции Ново-Огарево использует в работе компьютеры, на которых установлена устаревшая операционная система Microsoft Windows XP. К такому выводу пришли журналисты The Guardian, изучив публикуемые пресс-службой Кремля фотографии.
- Microsoft инвестировала $1 миллиард в исследовательскую лабораторию OpenAI, которая занимается разработкой так называемого общего искусственного интеллекта (AGI) - системе, которая сможет мыслить, как человек.
- CERN отказывается от продуктов Microsoft из-за выросшей стоимости.