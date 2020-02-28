"Знают о нас все". Ватикан, IBM и Microsoft требуют взять под контроль систему распознавания лиц
2020-02-28 17:53:00
Церковь и технологические компании призывают к этическому развитию искусственного интеллекта
В пятницу, 28 февраля, Ватикан присоединился к усилиям Microsoft и IBM, которые выступают за этическое развитие искусственного интеллекта (ИИ) и призывают к регулированию таких технологий, как распознавание лиц. Об этом сообщает Reuters.
По мнению технологических гигантов и католической церкви, ИИ должен уважать частную жизнь, работать надежно и беспристрастно, учитывая права человека.
Папа Франциск выразил обеспокоенность по поводу неконтролируемого распространения технологий ИИ. Он также призвал к этической разработке алгоритмов, также известных как "этика искусственного интеллекта". Папа Римский предупредил об опасности использования ИИ для получения данных в коммерческих или политических целях, зачастую без ведома отдельных лиц.
"Это асимметрия, благодаря которой некоторые знают все о нас, а мы ничего не знаем о них ничего, притупляет критическое мышление и сознательную свободу", – заявил Папа Франциск в своем послании.
В совместном документе Ватикана, Microsoft и IBM также упоминаются конкретные потенциальные злоупотребления технологии распознавания лиц.
"Необходимо поощрять новые формы регулирования, чтобы способствовать прозрачности и соблюдению этических принципов, особенно в отношении передовых технологий, которые имеют более высокий риск воздействия на права человека, такие как распознавание лиц", – говорится в документе.
И IBM, и Microsoft добавили, что отказались от бизнеса в этой сфере после того, как им стали известны цели, для которых клиенты хотели использовать технологию.
Как ранее сообщал Фокус:
- Искусственный интеллект нашел мощный антибиотик, убивающий самые опасные бактерии. Во время испытаний препарат уничтожил целый ряд устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий.
- По данным СМИ, искусственный интеллект спрогнозировал вспышку коронавируса еще 31 декабря. Прогноз был уже за неделю до того, как о новом вирусе узнал весь мир.